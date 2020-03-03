وقال ترامب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض، قبيل توجّهه إلى كارولاينا الشمالية، للمشاركة في حملة انتخابية "إنها مزورة ضد بيرني، لا شك في ذلك".

ويأمل ساندرز الذي يطرح نفسه مرشحا ديمقراطيا اشتراكيا تعزيز صدارته في يوم "الثلاثاء الكبير" (3 مارس).

ويمثل "الثلاثاء الكبير" الجولة الخامسة من الانتخابات التمهيدية التي تصوت فيها 13 ولاية، علما أن منافسه جو بايدن، الفائز في الجولة الرابعة في كارولاينا الجنوبية، يحقق تقدّما مستفيدا من انسحاب مرشحين وسطيين.