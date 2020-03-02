وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأنه عقب تسجيل أول حالة إصابة لمواطن بفيروس كورونا في روسيا، بيّنت غرفة العمليات الخاصة بمراقبة انتشار المرض أن المريض عاد أخيرا من إيطاليا وأدخل إلى الحجر الصحي للتأكد من حالته، وأثبتت الفحوص إصابته بالمرض.

وتعد الإصابة المسجلة الاثنين، الأولى لمواطن روسي بعدما كانت موسكو قد أعلنت عن إصابة مواطنين صينيين في وقت سابق.



جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45155.