وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو الاستقرار في أفغانستان، وأن يؤدي إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يحقق السلام والرخاء للشعب الأفغاني.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، السبت الماضي، مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للانسحاب تدريجيا من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية أكثر تعقيدا بكثير.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن توقيع الاتفاق خطوة جيدة، لكن الطريق لن يكون سهلا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بتقليص عدد قواتها في أفغانستان من 13 ألفا في الوقت الحالي إلى 8600 جندي في غضون 135 يوما من توقيع الاتفاق، والعمل مع حلفائها على خفض عدد قوات التحالف في أفغانستان على نحو متناسب خلال هذه الفترة إذا ما أوفت طالبان بالتزاماتها.

وجاء في البيان المشترك أن الانسحاب الكامل لكل القوات الأميركية وقوات التحالف سيتم خلال 14 شهرا من توقيع الاتفاق إذا التزمت طالبان بالجزء الخاص بها.