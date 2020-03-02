وقالت أورسولا إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ولم تتأثر أوروبا بالفيروس بقدر الصين، لكن عددا من بلدانها شهد انتشارا للفيروس، بينما يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا تنسيق استجابته للوباء.



وكانت إيطاليا الأكثر تأثرا حيث تأكدت إصابة 1694 شخصا بالفيروس.



وأشارت مفوضة الصحة لدى الاتحاد الأوروبي ستيلا كرياكيدس: "منذ صباح اليوم، لدينا 2100 حالة إصابة مؤكدة في 18 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي ولدينا 38 مواطنا خسروا حياتهم جراء المرض".



وتابعت قائلة: "تواجه دول أعضاء مختلفة تحديات متباينة على صلة بتفشي "كوفيد-19". تواجه إيطاليا وضعا لا يشبه الوضع في غيرها من الدول الأعضاء".