وتدخل خفر السواحل اليوناني بعد انقلاب قارب نحو الساعة 8:30 (5:30 ت غ) قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في بحر إيجه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تأكيد المسؤول اليوناني أن "46 شخصاً خرجوا سالمين"، لكن جرى انتشال طفل "فاقداً للوعي" ولم تنجح محاولات إنعاشه، فيما نقل طفل ثان إلى المستشفى.

ومنذ صباح الأحد، وصل نحو 1000 مهاجر إلى جزر شرق بحر إيجة اليونانية، وفقا للشرطة اليونانية.

يأتي ذلك إثر فتح تركيا حدودها للضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في معالجة تداعيات الحرب في سوريا المجاورة.