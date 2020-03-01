وحلّ ستاير البالغ من العمر 62 عاما ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد إنفاقه أكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.



وقال ستاير لمؤيديه: "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا. سبق لي أن قلت إنني إذا لم أرى طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي"، مضيفا: "لا أرى طريقا للفوز بالرئاسة".



وفاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن السبت بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدا بذلك الزخم لحملته، ومؤكدأ أنه المنافس الأول في مواجهة السيناتور المستقل بيرني ساندرز سعيا للفوز بترشيح الحزب تمهيدا لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيبة للآمال، حقق بايدن الفوز الأول له في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.



وأعلنت كبريات القنوات التلفزيونية الأميركية فوز بايدن بعد دقائق على إغلاق مكاتب الاقتراع، لكن النتائج النهائية للاقتراع لم تكن قد أعلنت بعد، وفق ما ذكرت "رويترز".