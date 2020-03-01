وكشفت الحكومة الإيرلندية، السبت، عن أول إصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها لدى إيرلندي عائد من شمال إيطاليا.



وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق إيرلندا "تلقى متابعة طبية" في إطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس.



وأشارت إلى أن هذه الإصابة "مرتبطة برحلة إلى منطقة متأثرة (بالفيروس) هي شمال إيطاليا، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتمكنت السلطات سريعا من تحديد الأشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من أجل "إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنبا لانتشار الفيروس".



وشهدت لوكسمبورغ أيضا تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير مساء السبت.



وذكرت لينير خلال مؤتمر صحفي إن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا ببلجيكا، مضيفة أن المريض أظهر الأعراض "في بداية الأسبوع".



ولفتت الوزيرة إلى أن هناك أبحاثا جارية "لتحديد الأشخاص" الذين كان المريض على اتصال معهم، علما أنه تم عزل المريض مع أسرته في مركز لوكسمبورغ الاستشفائي، لكن عائلته لم تظهر عليها أي أعراض.