وبهذا الفوز يؤكد بايدن أنه المنافس الأول في مواجهة السناتور المستقل، بيرني ساندرز، للفوز بترشيح الحزب تمهيدا لانتخابات الرئاسة الأميركية، وذلك استنادًا إلى تقديرات بثتها كبريات القنوات التلفزيونية الأميركية.

وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن (77 عامًا) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الذي يتوجب عليه اختيار المرشح الذي سيواجه دونالد ترامب في نوفمبر.

ويتصدر ساندرز بفارق مريح عن سائر المرشحين الديموقراطيين في نيفادا، حيث ذكرت قناة "أن بي سي" أنه تمكن من تأمين 44.7 بالمئة من الأصوات، يتبعه نائب الرئيس السابق جو بايدن بـ19.5 بالمئة وبيت بوتيدغيغ بـ15.6 بالمئة.