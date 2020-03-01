وأشاد ترامب بتوقيع الاتفاق التاريخي مع طالبان، معربا عن أمل واشنطن أن يمهد لانتهاء أطول حروبها، مشيرا إلى أنه سيلتقي قادة طالبان "شخصيا في المستقبل غير البعيد".

وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن طالبان "على استعداد للسلام"، لكنه حذر من أنه في حال لم تلتزم الحركة بالاتفاق، "فستتراجع" واشنطن عنه.

وكانت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية قد أصدرتا، السبت، بيانا مشتركا قبل توقيع الاتفاق الأميركي مع حركة طالبان المتشددة، أوضحت فيه واشنطن أنها ستستكمل سحب قواتها وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وجاء في البيان، أن أميركا ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600، خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

وبعد خفض أولي للقوات وصولا إلى 8600 جندي، تقوم الولايات المتحدة وشركاؤها "بإتمام سحب قواتها المتبقية من أفغانستان خلال 14 شهرا، وسيقومون بسحب جميع جنودهم من القواعد المتبقية" وفق الإعلان.

وبموجب الاتفاق، يغادر آلاف الجنود الأميركيين أفغانستان بشكل تدريجي بعد أكثر من 18 عاما، مقابل عدد من الضمانات الأمنية من المسلحين، وتعهد بإجراء محادثات مع حكومة كابول.