وقالت الوكالة إن نحو 300 من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي، في منتصف الليل تقريبا.

وأضافت أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من هوياتهم أو وجهتهم.

وكان مسؤول تركي قال قبل ساعات، في تهديد متكرر اعتادت بلاده على توجيهه إلى أوروبا مؤخرا، إن أنقرة قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى القارة سواء برا أو بحرا.

وفي ظل توقع تدفق وشيك للاجئين من إدلب السورية، حيث نزح نحو مليون شخص على الأقل، قال المسؤول لـ"رويترز"، أن "الأوامر صدرت" لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود في تركيا، بعدم اعتراض اللاجئين إذا أرادوا دخول أوروبا.

وكانت تركيا حصلت من أوروبا على مساعدات ضخمة مقابل صد أي تدفق للاجئين إلى القارة، لكن أنقرة دأبت على "ابتزاز" الأوروبيين دائما بورقة النازحين من أجل الحصول على أكبر مكسب ممكن.

ويأتي التصريح تزامنا مع خسائر فادحة يتكبدها الجيش التركي في سوريا، حيث قتل عشرات الجنود الأتراك في ضربات جوية على إدلب شمال غربي البلاد، الخميس، وفقا لمصادر عدة.