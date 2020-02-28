وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فلوريان لونتير إن الرجل الذي كان يقود السيارة على الضفة الخلابة لنهر السين هو الشخص الوحيد الذي أصيب عندما سقطت الشجرة. وقد أعلن عن وفاته بعد لحظات من وصول الأطباء.

وحاصرت الشرطة المنطقة، أمام متحف كواي برانلي، حيث أمضى عمال الطوارئ ساعات في محاولة لإزالة الأنقاض.

وقال فريق الإطفاء في باريس إن هبوب رياح وأمطار مفاجئة تضرب العاصمة الفرنسية تسببت في أكثر من 100 حادث مرتبط بالعواصف.

وقال لونتير إن خمسة أشخاص أصيبوا في ضاحية مونترو في باريس عندما انهارت شرفة من الطوب. في أماكن أخرى، أسقطت الرياح خطوط الكهرباء وأتلفت السقوف والمداخن.