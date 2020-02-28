وقال مصدر في الوزارة: "أعربنا له عن سخطنا إزاء تصريحاته التي لا أساس لها والصادمة لصدورها عن دولة حليفة في مكافحة الإرهاب".

وندد السفير المالي توماني دجيمه ديالو، والأربعاء، أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي بـ"المشاكل" التي يطرحها الفيلق الأجنبي الفرنسي في بلاده، وندد بما وصفه بـ"تجاوزات" في العاصمة باماكو.

وقال: "في بعض الأحيان، في شوارع باماكو ... ستجدونهم، أجسادهم مغطاة بالوشوم ويقدّمون صورة لا نعرفها عن الجيش (الفرنسي). إنّه أمر مثير ويثير الحيرة".

وردّ مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الخميس بأنّ "هذا التشكيك ليس مغلوطاً فحسب، وإنّما غير مقبول".