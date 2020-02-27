وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تجاوز 82 ألف شخص، في حين تعافى من الفيروس أكثر من 33 ألفا آخرين حتى الآن.

وفي ما يلي أحدث التطورات عن فيروس كورونا من أنحاء العالم لهذا اليوم.

اجتماع عربي صحي طارئ

قرر وزراء الصحة العرب عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء الشهر المقبل في القاهرة، من أجل "مراجعة خطط الاستعداد والترصد" لفيروس كورونا، بحسب بيان رسمي.



وأكد البيان الذي صدر على هامش الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب التي افتتحت صباحا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، "عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر (آذار) مارس 2020 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

إصابة في إسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن رجلا عاد من إيطاليا تأكدت إصابته بفيروس كورونا، موضحة أن الرجل عاد من إيطاليا قبل أربعة أيام وجاءت تحاليله إيجابية بعد أن ظهرت عليه الأعراض.

وطلبت السلطات من الإسرائيليين العائدين من إيطاليا عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما بعد عودتهم.

غلق مدارس

قال مسؤولون إن باكستان أغلقت المدارس في عدة مناطق وعلقت رحلات الطيران من إيران وإليها في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا بعد أن سجلت أمس أول حالتي إصابة بالفيروس.

والمصابان كانا قد سافرا إلى إيران ضمن مجموعات كبيرة. وقال مسؤولون من قطاع الصحة إن حالتهما مستقرة.

أعلنت الحكومة اليابانية إغلاق جميع المدارس على مستوى البلاد للمساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه طلب غلق جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى بدء عطلة الربيع أواخر مارس المقبل.

26 وفاة في إيران

قالت إيران إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 26 وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور للتلفزيون الرسمي: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة)... وصل عدد الوفيات إلى 26".

ودعا الإيرانيين لتجنب "السفر داخل البلاد ما لم يكن ضروريا". وأضاف أن الحكومة مددت إغلاق دور السينما والمنع المؤقت للأنشطة الثقافية والمؤتمرات أسبوعا آخر.