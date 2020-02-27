وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية الخميس إلى 2744 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية وفاة 29 شخصا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ حوالي شهر.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القارية (بدون هونغ كونغ وماكاو) ارتفع إلى حوالي 78500 شخص بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 433 شخصا، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتعد هذه أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في الصين القارية منذ 29 يناير عندما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة جديدة بالفيروس.



وفي المقابل فإن حصيلة الإصابات الجديدة خارج هوبي عادت للارتفاع الخميس بعدما سلكت منحى تنازليا طوال الأسبوع الماضي بلغ أدناه الأربعاء بتسجيل خمس إصابات جديدة فقط (مقابل 24 سجلت الخميس).

إصابة جديدة في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 6 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة السادسة المصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي يشكل تفشيه قلقا واسعا حول العالم، تعود لشاب عراقي عاد إلى البلاد من إيران.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن الوزارة اكتشفت حالة "شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد وأجريت له الفحوصات المختبرية وتمّ الحجر عليه ليتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية إيجابية".

"كورونا" يحط الرحال في دول أوروبية جديدة

أعلنت السلطات الصحة الرومانية، الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، فيما سجلت النرويج والدنمارك أول إصابة بالفيروس.



وقال وزير الدولة بوزارة الصحة في رومانيا، هورياتو مولدوفان: "تلقينا نتائج مخبرية إيجابية لفيروس كورونا من معهد ماتي بالس في بوخارست تعود لمريض من مقاطعة غورج".



كما أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أن مواطنا إيطاليا كان متواجد على أراضيها خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده.



من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية النرويجية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص عاد من الصين الأسبوع الماضي، لكنها أكدت أن المريض ليس في وضع خطر.



وصرحت المسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة لاين فولد بأن "الشخص ليس مريضا، إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي عوارض"، مضيفة "نستبعد أن يكون قد نقل العدوى" لآخرين.

وذكرت الدنمارك أن حالة الإصابة الأولى بكورونا والتي سجلت في البلاد هي لشخص عائد من شمالي إيطاليا.



كورونا يؤجل مناورات عسكرية

قال مسؤولون كوريون جنوبيون في مجال الدفاع، الخميس، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قررتا تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة بينهما حتى إشعار آخر في ظل تفش متنام لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث أصيب جنود من البلدين بالمرض.



وكان الجيش الأميركي قد أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس في صفوفه، الأربعاء، وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عاما في معسكر كارول على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة دايغو، حيث يوجد معظم المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية.



وبدوره أعلن جيش كوريا الجنوبية أيضا عن بعض الإصابات في صفوفه وألزم معظم أفراده بالبقاء في قواعدهم.



فيسبوك يدخل المعركة ضد كورونا

أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، أنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.



وقال متحدث باسم الشركة إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100 بالمئة" لن يُسمح بنشرها، كونها مضللة.



ترامب يعلن عدد حالات كورونا في أميركا

أفاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، بأنه تم تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما عيّن نائبه مايك بنس مسؤولا عن ملف مكافحة الفيروس.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خصصه للحديث عن الفيروس الذي تفشى في الصين ويواصل انتشاره في العالم إنه "بفضل كل ما فعلناه فإن الخطر على الشعب الأميركي يبقى متدنيا جدا"، منتقدا خصومه الذين "استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.



وأوضح الرئيس الأميركي أن "الكونغرس خصص مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة كورونا وقد نحتاج المزيد"، مضيفا أن "تهديد الفيروس يظل منخفضا بالنسبة للشعب الأميركي".



وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، لافتا إلى أنه يعمل بجد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.