وأعلنت شرطة المدينة، الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، أنها أرسلت وحدات إلى مقر شركة "مولسون كورس" إثر ورود بلاغ يفيد بوجود مسلح يطلق النار داخل مقر شركة الجعة العملاقة.

وذكرت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "الرجاء أن تبقوا بعيدين عن المنطقة في هذا الوقت"، مشيرة إلى أنّها تحقّق في "حادثة حرجة" في منطقة "ميلر فالي" حيث يقع مصنع الخمور.

وبحسب شبكتي "دبليو آي أس إن 12" وفوكس 6 نيوز" التلفزيونيتين المحليّتين فإنّ ما بين 6 و8 أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، وذلك نقلاً عن مصادر لم يسمها أي منهما .

من ناحيتها أفادت صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينل" أنّ شركة مولسون كورس، التي كان اسمها حتى العام الماضي "ميلر كورس"، أخطرت موظّفيها في رسالة عبر البريد الإلكتروني بوجود مسلّح في المبنى يطلق النار.

ونقلت الصحيفة عن زوج موظفة في مصنع الكحول قوله إنّ زوجته أبلغته عبر رسائل نصّية أنّها على دراية بوجود مسلّح يطلق النار في المبنى وهي مختبئة مع زملاء لها داخل غرفة.