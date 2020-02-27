ودعت وزارة الخارجية الأميركيين إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى إيطاليا، وقالت إن على الموجودين في إيران أيضا أن يكونوا حذرين. ويكافح البلدان تفشي فيروس كورونا.

وهناك تحذير أميركي بالفعل يحث الأميركيين على عدم السفر إلى إيران، وعزت البلاد ذلك لخطر تعرضهم للخطف أو الاعتقال.

وفي تحذيرها المتعلق بمنغوليا، دعت وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين على إعادة التفكير في الزيارة بسبب "قيود على السفر والنقل" مفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا في جارتها الصين.