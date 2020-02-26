ونقلت الوكالة عن النائب بافل كراشينينيكوف قوله إن بوتن وافق على المقترح. وكان بوتن اقترح، الشهر الماضي، تعديلات دستورية قد تتيح له المجال لإبقاء قبضته على السلطة، بعد ترك الرئاسة عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الشهر دافع بوتن، خلال لقائه مع مواطنين، عن الخطط المثيرة للجدل بشأن التعديل الدستوري في بلاده.

وقال بوتن، خلال فعالية بالمدينة الصناعية تشيريبوفيتس، إنه لم يقم باقتراحات التغيير من أجل توسيع نطاق صلاحياته، لكنه تأكد بعد كثير من الأعوام في السلطة أن بعض الأمور لم تعد تسير كما ينبغي، لذا يجب أن يصوّت الشعب الروسي على قبول التغييرات.

وأضاف قائلا: "يعد ذلك أعلى أشكال الديمقراطية".