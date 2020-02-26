وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون: "بدل إعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيودا على انتقال من يشتبه بأنهم أصيبوا بعدوى الفيروس، أو تأكدت إصابتهم به".

ومع تفشي فيروس كرونا في إيران، اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" إيران بالتستر على معلومات حول تفشي فيروس كورونا الذي أودى رسميا بحياة 19 شخصا في هذا البلد، منددة أيضا بقمع الصحفيين المستقلين.

وذكرت المنظمة: "تؤكد السلطات أنها تسيطر على الوضع، لكنها ترفض كشف العدد الدقيق للمصابين والمتوفين وتمنع الصحفيين من القيام بعملهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إيران عن أربع وفيات جديدة، مما يرفع إلى 19 عدد المتوفين و139 إصابة.

والثلاثاء أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده "قلقة جدا للمعلومات التي تحدثت عن أن النظام الإيراني أخفى معلومات مهمة عن تفشي الفيروس في هذا البلد".

ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني باتهام الولايات المتحدة الأربعاء بنشر "الخوف" بشأن فيروس كورونا المستجد.