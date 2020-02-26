وبحالات الوفيات الأربع يرتفع إجمالي الوفيات في إيران بالفيروس إلى 19 حالة والإصابات إلى 139 مصاب.

وسُجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في مدينة قم المقدسة في إيران وتسع في جيلان وأربع في طهران وثلاث في خوزستان واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان وكهكيلوية وبوير أحمد وفارس، وواحدة في مركزي وكرمانشاه وأردبيل ومازندران ولورستان وسمنان وهرمزجان.

وارتفعت أرقام الإصابات والوفيات بإيران من جراء كورونا بشكل كبير للغاية في مناطق عدة من البلاد، منها العاصمة طهران، فيما يقول مراقبون إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، مزاعم فرحاني، إن السلطات تفحص حوالي 900 حالة أخرى مشتبه بها.

وتتحدث بيانات وزارة الصحة الإيرانية، عن أن كورونا انتشر في البلد، بسبب أشخاص قادمين من باكستان وأفغانستان أو بشكل غير مباشر من الصين.