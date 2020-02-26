من المقرر أن يصل ماثيو ديمتري ريتشاردسون، وهو من مدينة فايتفيل، إلى المحكمة الفيدرالية في فرجينيا، الثلاثاء، بعد اعتقاله في اليوم السابق.

ورأى شرطي في البنتاغون ريتشاردسون (19 عاما) يقف إلى جانب سيارة وأشعل قداحة بقطعة قماش متصلة بخزان وقود السيارة، وفقا لشكوى جنائية فيدرالية.

وقال ريتشاردسون للشرطي إنه كان "سيفجر هذه السيارة" وكذلك "نفسه"، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان ريتشاردسون لديه محام يمكنه التحدث نيابة عنه.