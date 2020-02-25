وأفاد مصدر بالطيران المدني التركي بتحويل مسار طائرة تابعة للخطوط التركية كانت قادمة من إيران إلى أنقرة، الثلاثاء، بناء على طلب من وزارة الصحة التركية، فيما ذكر موقع إلكتروني للطيران أن أحد الركاب يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن وكالة "دمير أورين" التركية للأنباء تسجلا مصورا يظهر سيارات إسعاف مصطفة بجانب الطائرة وعددا من الأشخاص يرتدون سترات بيضاء واقية على المدرج.

وأقلعت الطائرة من طهران، وكان من المقرر أن تهبط في إسطنبول. يذكر أن تركيا أغلقت حدودها مع إيران، الأحد الماضي، وخفضت الرحلات الجوية بسبب انتشار الفيروس هناك.