ومن المنتظر أن توجه لتوماس تاباني (80 عاما) الذي توجه الجمعة إلى جنوب أفريقيا لـ"أسباب صحية"، تهمة قتل زوجته ليبوليلو تاباني (58 عاما) التي كان معها في إجراءات طلاق، يوم 14 يونيو 2017.

ورافقته زوجته الحالية مايسايا تاباني (42 عاما) التي تزوجها بعد شهرين من مقتل زوجته الأولى.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد وجهت تهمة المشاركة في القتل لزوجة تاباني الحالية.

وكان يفترض أن يمثل رئيس الحكومة أمام المحكمة الجمعة، لكن سفره غير المعلن إلى جنوب أفريقيا دفع السلطات لإصدار مذكرة جلب في حقه.

وقدم محاموه نهاية الأسبوع الماضي وثائق تشير إلى عدم إمكانية مثول موكلهم أمام المحكمة قبل 27 فبراير.