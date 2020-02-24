وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أحد الضحيتين كان في الثامنة والثمانين من العمر من منطقة لومبارديا.

وكان الأربعة الآخرون الذين توفوا بالمرض من المسنين أيضا وثلاثة منهم على الأقل كانوا يعانون من مشكلات صحية خطيرة أخرى.

وفاق عدد حالات الإصابة بالمرض المئتين في شمال البلاد منذ يوم الجمعة.

من جانب آخر، ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات النمساوية منعت دخول قطار قادم من إيطاليا للاشتباه بإصابة اثنين من ركابه بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة أو.إي 24، فإن القطار توقف داخل الأراضي الإيطالية، بينما يشكو اثنان من ركابه من الحمى ويشتبه بأنهما مصابان بفيروس كورونا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة أو وزارة الداخلية في النمسا أو الشركة المشغلة للقطار.

وفي سياق متصل، قال وزير النقل التونسي روني الطرابلسي إن بلاده قد تعلق بعض الرحلات الجوية لإيطاليا لتقليل تعرضها لخطر انتشار فيروس كورونا.

وعلى نفس المنوال، حذرت وزارة الخارجية الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني مواطنيها من السفر إلى إيطاليا، قائلة:"هناك ارتفاع في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا... يُنصح المواطنون بعدم السفر إلى المناطق المتضررة".