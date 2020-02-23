وأعلنت أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق والكويت، غلق المعابر الحدودية مع إيران، ووقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.

وأصبحت إيران البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، خارج الصين، بعد وفاة 8 مصابين.

وكانت طهران قد أعلنت، الأحد، وفاة 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة، في حال ارتفع عدد المصابين.

وقال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي: "في الوقت الحالي، ليس مطروحا موضوع الحجر الصحي في طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة".

وأضاف: "إذا زاد عدد المصابین بفیروس کورونا، فسنقوم بذلك (تطبيق الحجر الصحي)"، وفق ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

ويعني فرض حجر صحي على مدينة طهران، عزلها عن محيطها لاحتواء انتشار الفيروس، أسوة بما حدث في مدينة ووهان الصينية معقل انتشار كورونا.

ولتجنب انتقال الفيروس، أعلنت تركيا، الأحد، إغلاق حدودها البرية "مؤقتا" مع إيران، وتعليق الرحلات البرية والجوية إلى هناك.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: "قررنا إغلاق حدودنا البرية إثر تزايد عدد الإصابات في إيران. تركيا قلقة من الوضع وقررت اتخاذ هذه الإجراءات بعد التشاور مع السلطات الإيرانية".

وسيتم إغلاق الطرقات والسكك الحديدية الأحد بعد الخامسة مساء (14 بتوقيت غرينيتش)، فيما ستعلق الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 20,00 (17,00 بتوقيت غرينيتش).

وأوضح قوجة أن هذا يعني "إيقاف الرحلات من إيران إلى تركيا، فيما ستستمر في اتجاه إيران".

كما أغلقت باكستان، الأحد، حدودها مع إيران خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول حكومي كبير في محافظة بلوشستان الحدودية مع إيران: "أغلقنا حدودنا مع إيران على خلفية معلومات حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في هذا البلد".

من جانبها، أعلنت أفغانستان حظر السفر من وإلى إيران.

وفي العراق، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمديد بلاده أجل حظر دخول الأجانب القادمين من إيران، وذلك بعد أن حظرت بغداد دخول جميع الأجانب من إيران يوم الخميس، لمدة 3 أيام.

وقال عبد المهدي، مساء السبت، إن الحظر سيمدد دون أن يحدد موعدا لانتهاء العمل به.

أما الكويت، فقد علقت الخطوط الجوية الكويتية كل الرحلات لإيران بدءا من الخميس الماضي.

وأعلنت الخطوط عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها "بدأت وستستكمل، السبت، تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية، بعد توقف الرحلات المنتظمة إلى ومن مدن إيران".

كما أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية قرارا بمنع دخول كافة السفن القادمة (بكل أنواعها ) من إيران إلى الكويت "حتى إشعار آخر".

وقالت السعودية، الجمعة، إنها أوقفت أيضا سفر المواطنين والوافدين إلى إيران.