وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن الزلزال الذي وقع قرب الحدود مع إيران، أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

بينما أوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي المركز أن الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات.

وفي إيران قال مسؤول للتلفزيون الرسمي "أُرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة. لم ترد لدينا إلى الأن أي أنباء عن أضرار أو خسائر في الأرواح في المنطقة وهي غير مأهولة بالسكان وتقع في إقليم أذربيجان الغرب".

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.