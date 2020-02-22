وتجمع الحشد قرب مقر السفارة اأسترالية قبل السير في شوارع لندن رافعأ لافتات كتب عليها "لا تلمسوا أسانج".

وهتف المتظاهرون لدى مرورهم أمام مقر رئاسة الوزراء "العار عليك بوريس جونسون"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبين الشخصيات الداعمة لأسانج وزير المال اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس ومصممة الأزياء فيفيان ويستوود.

وقال جون شيبتون والد أسانج: "لا أفهم لماذا جوليان معتقل؟" منددا بـ"حبس تعسفي".

وأسانج (48 عاما) مسجون في سجن بيلمارش جنوب لندن منذ توقيفه في أبريل 2019 في سفارة الإكوادور التي لجأ إليها قبل سبع سنوات.

وهو ملاحق في الولايات المتحدة بتهمة التجسس، وتطالب واشنطن بتسليمه، وقد يتعرض للسجن حتى 175 عاما.

وتأخذ عليه السلطات الأميركية تعريض بعض مصادرها للخطر لدى نشر نحو 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان في 2010.

ودعا كريستن هرافنسون رئيس تحرير ويكيليكس، السبت، من لندن "الجميع إلى فتح معركة من أجل أسانج"، منتقدا "القوة السوداء" التي تضرب كل الذين يريدون "الحقيقة والشفافية".

ودعمت منظمة "مراسلون بلا حدود" مؤخرا أسانج، وأطلقت عريضة وقعها حتى بعد ظهر السبت 40 ألف شخص.