وفي حال التزم الطرفان بخفض العنف، ستوقع الولايات المتحدة مع طالبان اتفاقا في 29 فبراير، قد يؤدي إلى سحب آلاف القوات الأميركية من أفغانستان بعد ما يقرب من عقدين من الحرب، وفق رويترز.

ووفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة المحلية ورئيس المجلس البلدي، فقد هاجم مسلحون من طالبان القوات الأفغانية في إقليم بلخ في الساعات الأولى من صباح السبت.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تأكيده للاشتباكات قائلا "إن قافلة للقوات الأفغانية حاولت دخول منطقة تسيطر عليها الحركة".

كما أكد المتحدث باسم طالبان وقوع اشتباكات مماثلة في مناطق أخرى من البلاد، مضيفا أن تفاهم خفض العنف يتعلق بأفعال معينة ويشمل مناطق محددة.

وقال إن كل أحداث، السبت، لا تعتبر انتهاكا لهذا التفاهم، مشددا على أنه "ليس وقفا لإطلاق النار". ولم ترد تفاصيل عن وقوع قتلى أو مصابين في تلك الاشتباكات.