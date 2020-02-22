وقال البيان إنه بدءا من 20 فبراير "تم تحييد 120 إرهابيا" في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، مضيفا أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين.

وأشاد وزير الدفاع، إيسوفو كاتامبي بـ"التعاون (...) في المعركة ضد الإرهاب"، وفق البيان.

وكانت السلطات في منطقة تيلابيري المضطربة قد شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات متشددة في شهري ديسمبر ويناير أدت إلى مقتل 174 جنديا من النيجر.

وتشهد المنطقة إعلانا لحالة الطوارئ منذ عامين.

وتكافح النيجر منذ عام 2015 ضد موجة هجمات متشددة قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربا، ما فاقم الحاجات في تيلابيري ومناطق تاهوا حيث نزح نحو 78 ألف شخص.

وأعلنت فرنسا هذا العام إنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب أفريقيا المضطربة من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4500 موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك.