ويظهر في الفيديو المشتبه به وقد جثم فوقه أحد عناصر الأمن البريطاني، مكبلا يديه بالأصفاد.

وفي لقطات أخرى، رافق 5 عناصر من الأمن البريطاني الرجل واقتادوه خارج المسجد.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية أن رجلا أصيب بجروح جراء التعرض للطعن بسكين في مسجد قرب منطقة ريجينت بارك.

وقالت في بيان "عثر على رجل مثخن بجروح من الطعن. عالجه المسعفون قبل نقله إلى المستشفى".

وبحسب الشرطة البريطانية، فقد اعتقل رجل في مسرح الواقعة لشبهة الشروع في القتل.