وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.

ومعظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو، حيث حضر شخص مصاب بالفيروس قداسا في كنسية وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 2112 حالة وفاة في البر الصيني، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

كما سجّلت في ووهان 615 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجّلت في بقية أنحاء المقاطعة 13 إصابة جديدة فقط، في حصيلة تمثل انخفاضا كبيرا جدا عن تلك المسجلة الأربعاء (1693 إصابة جديدة في هوباي).

وبحسب الحصيلة الجديدة بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية يبلغ 74500 مصاب.

وتعد ووهان المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.