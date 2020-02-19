وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن من المتوقع مغادرة نحو 500 شخص اليوم الأربعاء على أن تكتمل العملية بحلول يوم الجمعة.

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس أنّ هؤلاء الركّاب الذين أثبتت الفحوصات الطبية عدم إصابتهم بالعدوى ولم تظهر عليهم أيّة عوارض مرضية ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين ركّاب مصابين بالفيروس، بحسب وزارة الصحة اليابانية، بدأوا بالنزول من السفينة.

وخضعت السفينة التي تديرها شركة كارنيفال للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير.