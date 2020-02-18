وتلك أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة في مجلس الشيوخ وأدلى بها في ندوة أقيمت في جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا.

وقال "أتمنى.. في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألّا يُمنع".

ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر قال "إنه (ترامب) ينشر تغريدات، لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل"؟

وترك بولتون (71 عاماً) منصبه في سبتمبر 2019 إثر خلافات مع الرئيس. ويقول ترامب إنه أقاله بينما يقول بولتون إنه استقال.

وأبلغ البيت الأبيض بولتون في يناير إن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره في شكله الحالي.

وقال بولتون خلال الندوة، الاثنين، إن البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب.