وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الصين قدمت وصفا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال للصحفيين "يبدو أيضا أن البيانات تظهر انخفاضا في الحالات الجديدة... لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد.

"من السابق جدا لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة ".