وخلال الأيام القليلة الماضية، سجلت دول جديدة أولى حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد، مثل تايوان وفرنسا، بالإضافة إلى اليابان وهونغ كونغ والفلبين في وقت سابق.

وتظل أبرز حالات الوفاة والإصابة في البر الصيني الرئيسي، حيث بلغ عدد وفيات فيروس كورونا 1770 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 70548 إصابة، في حين وصل عدد حالات الشفاء من الفيروس في مختلف الدول إلى 112584 حالة.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض -بحسب الدول- عدد الإصابات وإجمالي حالات الشفاء والوفاة من جراء فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الثامن ديسمبر الماضي، بينما تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بهذا الفيروس في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.

وفي الإنفوغرافيك، استعراض أيضا لأعراض الإصابة وطرق الوقاية من الفيروس.

وفيما يلي أبرز التطورات بشأن فيروس كورنا من مختلف أنحاء العالم ليوم الاثنين:

- تسبب تفشي فيروس كورونا، في إلغاء فعاليات عامة كبرى في الصين، مثل الاحتفال برأس السنة الصينية وبعض المناسبات الرياضية، وإلحاق الضرر بالناتج المحلي والسياحة على نحو بدأ يهدد النمو الاقتصادي.

- قد ترجئ الصين الدورة السنوية لبرلمانها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما تبذل السلطات جهودا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد.

- قالت اليابان إنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط.

- أكد مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برينسس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 454 راكبا، حسب ما ذكرت وزارة الصحة.

- تم تسجيل أول إصابة روسية بالفيروس، وكانت لسيدة على متن السفينة السياحية، مع العلم أن عدد الإصابات المسجلة في روسيا هو حالتين، لمواطنين صينيين.

- هبطت إحدى الطائرتين المستأجرتين اللتين تقلان ركابا كانوا على متن سفينة سياحية من اليابان في قاعدة جوية في كاليفورنيا، لتدق ساعة الحجر الصحي في قاعدة عسكرية أميركية للتأكد من خلو الركاب من فيروس كورونا.

- قالت شرطة هونغ كونغ إن عصابة من اللصوص المسلحين بالسكاكين سرقت 50 عبوة من لفائف ورق التواليت من أحد عمال خدمة التوصيل للمنازل في مؤشر على قلق المدينة المتزايد إزاء تفشي فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي القريب.

- ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، إذ ساهمت إجراءات جديدة تبنتها الصين للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا في تهدئة قلق المستثمرين.

- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن التفشي السريع لفيروس كورونا، يضع اقتصاد العالم برمته أمام تحد حقيقي، حتى وإن كان أغلب الإصابات قد سجلت في الصين.

- سجلت بريطانيا تقدما في احتواء الفيروس، الأحد، حيث تم إخراج 8 من المرضى التسعة المصابين بالفيروس من المستشفيات.