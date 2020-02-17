وأظهرت أحدث البيانات بخصوص انتشار فيروس كورونا في الصين، بأن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 1770 حالة وفاة من بين 70548 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للبلاد.

وأشار البيانات المتعلقة بالفيروس من مختلف أنحاء العالم إلى أن عدد المصابين به بلغ 71 ألفا و810 أشخاص، في حين تمكن 11 ألفا و188 شخصا من التماثل للشفاء من الفيروس.

وفيما يلي أبرز التطورات بشأن فيروس كورنا من مختلف أنحاء العالم ليوم الاثنين:

- تسبب تفشي فيروس كورونا، في إلغاء فعاليات عامة كبرى في الصين، وإلحاق الضرر بالناتج المحلي والسياحة على نحو بدأ يهدد النمو الاقتصادي.

- قد ترجئ الصين الدورة السنوية لبرلمانها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما تبذل السلطات جهودا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

- قالت اليابان إنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط.

- أكد مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برينسس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 454 راكبا، حسب ما ذكرت وزارة الصحة.

- هبطت إحدى الطائرتين المستأجرتين اللتين تقلان ركاب سفينة سياحية من اليابان في قاعدة جوية في كاليفورنيا، لتدق ساعة الحجر الصحي في قاعدة عسكرية أميركية للتأكد من خلو الركاب من فيروس كورونا.

- قالت شرطة هونغ كونغ إن عصابة من اللصوص المسلحين بالسكاكين سرقت 50 عبوة من لفائف ورق التواليت من أحد عمال خدمة التوصيل للمنازل في مؤشر على قلق المدينة إزاء تفشي فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي القريب.

- ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، إذ ساهمت إجراءات جديدة تبنتها الصين للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا في تهدئة قلق المستثمرين.