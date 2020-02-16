وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع الزلزال القوي في محيط محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، غير أن التقارير لم تقدم أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار، بحسب وكالة رويترز.

ونقل تلفزيون العالم، الإيراني الناطق باللغة العربية، عن مدير عام دائرة الطوارئ في هرمزكان، أن الزلزال وقع اليوم الأحد على عمق 14 كيلومترا من سطح الأرض.

يشار إلى أن هزة أرضية ضربت المنطقة الواقعة شرقي مدينة بندر عباس في المحافظة نفسها في وقت سابق من شهر يناير الماضي.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت في وقت سابق أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت فجر الأحد مدينتي أردبيل وسرعين في محافظة أردبيل شمال غربي إيران.

وأشارت إلى أن الهزة وقعت في الساعة الواحدة والربع فجر الأحد، وأن مركزها كان في مدينة سرعين، وعلى عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تشر الوكالة إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

وكانت مجموعة من الهزات الأرضية ضربت إيران خلال شهر يناير الماضي، أحدها شرقي البلاد قرب الحدود مع أفغانستان، وآخر قرب منشأة نووية في جنوب شرقي إيران، وتحديدا قرب منطقة برازجان.