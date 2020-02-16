وأظهرت لقطات انتشرت على موقع "تويتر"، الركاب وهم يغادرون طائرة شركة "بيغاسوس" بعد وصولها إلى وجهتها الألمانية، باستخدام الزلاجات المعلقة بالأبواب.

وكشفت تقارير صحفية أن 163 شخصا كانوا على متن الطائرة، علما أن أحدا لم يصب بأذى من جراء الحادث.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الجاري، تعرضت طائرة تابعة للشركة ذاتها لحادث انزلاق في مطار صبيحة في إسطنبول، قتل خلاله 3 أشخاص وأصيب العشرات.

وتخطت الطائرة مدرج الهبوط المبتل بفعل الأمطار في إسطنبول، وتحطمت إلى 3 أجزاء بعد هبوطها في الخامس من فبراير.