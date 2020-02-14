ونقلت مؤسسة البث تقريرها عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات، ولم يتضح إن كانت محاولات الاختراق قد نجحت، بما فيها محاولات اختراق أجهزة 3 جامعات هولندية.

وأضافت المؤسسة نقلا عن أخصائي الأمن الإلكتروني، جروين نابر، إن المخترقين كانوا يحاولون سرقة مواد أكاديمية لاستخدامها في مدارس إيرانية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين إيران وهولندا منذ اتهم الهولنديون طهران بالتخطيط لعمليتي اغتيال سياسي لديهم، مما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها في العام الماضي.

من جانبها، نفت طهران ضلوعها في إطلاق النار على منشقين إيرانيين في هولندا.