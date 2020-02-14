وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، للصحافيين "نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب غياب الشفافية من جانب الصينيين".

والأسبوع الماضي أشاد ترامب، في أعقاب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بـ"العمل الاحترافي للغاية" الذي تقوم به بكين في مواجهة الوباء الذي حصد حتى اليوم أرواح حوالى 1500 شخص في الصين، غالبيتهم في مقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في نهاية ديسمبر.

وقال كودلو "لقد أكّد الرئيس شي للرئيس ترامب أنّ الصين تسيطر على الملف، وأنهم ستكونون منفتحين وسيقبلون المساعدة منّا"، معرباً عن أسفه لأن واقع الحال ليس كذلك.

وأضاف "هل المكتب السياسي صادق حقّاً معنا؟"، في إشارة إلى الهيئة التي تتولى إدارة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وردّاً على سؤال بشأن التداعيات المتوقّعة للوباء على الاقتصاد الأميركي، قال كودلو إنها ستكون "ضئيلة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى حالة "عدم اليقين" التي تحيط بالوباء.

وقال "إذا لم تكن لدينا معلومات جيّدة من الصين، فمن الصعب للغاية بالنسبة لنا إجراء تقييم موثوق به".