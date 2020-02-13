وأورد بيان القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم 3 صواريخ أرض جو.

وأشار المصدر إلى أن الصواريخ المئة والخمسين التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات، وأظهر مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود تفاصيل العملية العسكرية.

وفي وقت لاحق، قالت البحرية الأميركية إن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وتأتي مصادرة الجيش الأميركي لصواريخ من صنع إيراني، بعدما دخلت واشنطن وطهران في توتر كبير، خلال يناير الماضي، عقب مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد.

وردت إيران على مقتل قائدها العسكري، بقصف قاعدتين تستضيفان قوات أميركية في العراق، لكن الثأر وصف بالمحدود ولم يوقع خسائر في صفوف الجيش الأميركي، رغم إصابة بعض الجنود بارتجاج في المخ من جراء الضوضاء الناجمة عن سقوط الصواريخ.