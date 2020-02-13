وذكر الادعاء الفيدرالي بألمانيا، في بيان، أن المشتبه فيه مواطن ألماني؛ وهو رئيس شركة يوجد مقرها جنوبي ألمانيا، وتم التعريف به فقط باسم ألكسندر إس.

وبحسب رويترز، فإن رجل الأعمال اعتقل، الثلاثاء في أوغسبرغ، جنوبي ألمانيا، وتم تفتيش شقته ومباني شركته.

واتهم الرجل بتسليم معدات إلى الجيش في روسيا، وحاول التستر على وجهتها من خلال إرسالها إلى متلقين وهميين وإصدار بيانات كاذبة حول استخدامها المقصود.

وقال ممثلو الادعاء إن سبع شحنات بلغت قيمتها الإجمالية نحو ثمانية مليارات يورو تمت بين يناير 2016 ويناير 2018.

وأورد ممثلو الادعاء بأن كافة الأدوات المرسلة هي بضائع ذات استخدام مزدوج، أي يمكن تسخيرها لأغراض مدنية أو عسكرية، ولذلك، يُحظر تصديرها إلى روسيا وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي في حال كانت ستصل إلى يد الجيش.

وأمر قاض ألماني، يوم الأربعاء، باحتجاز الرجل في انتظار توجيه تهم محتملة بانتهاك قوانين التصدير السارية في البلد الأوروبي.