وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي".

وتابع البيان: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس. وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها خمس حالات في سون لوي.

وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين، الخميس، بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.



وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخصا على الأقل، ووصل تعداد المصابين إلى 60 ألفا.

وفي تحديثها اليومي، أكدت لجنة الصحة في هوبي حدوث 14840 إصابة جديدة في المقاطعة وسط الصين.