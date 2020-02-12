وقالت الشرطة الهولندية إن رسالتين ملغومتين انفجرتا في غرفة البريد بمبنى إداري في أمستردام وفي مبنى شركة معنية بفرز البريد في مدينة كركراده صباح الأربعاء.

وأضافت الشرطة أنه "لا إصابات بسبب أي من الانفجارين"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتحقق الشرطة الهولندية منذ الثالث من يناير في سلسلة من الرسائل الملغومة تقول إن شخصا واحدا هو الذي أرسلها على ما يبدو.

واستهدفت رسائل سابقة فندقا ومحطة للوقود ومرآبا وشركة عقارية.