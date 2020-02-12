وقالت شركة نيسان، الأربعاء، إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس محلس إدارتها السابق "الهارب" كارلوس غصن تطالبه فيها بتعويضات عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.

وأشارت إلى قيمة التعويضات تصل 10 مليارات ين ياباني أو ما يصل إلى 91 مليون دولار، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن غصن كان يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في ديسمبر، وينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.

وكانت جلسة استماع أولى أمام محكمة هولندية، الاثنين، كشفت أن الرئيس السابق لتحالف نيسان ميتسوبيشي، كارلوس غصن منح نفسه "سرا" راتبا ومكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار، وذلك بعد موافقته على خفض راتبه.

وأفادت تقارير بأن غصن استغل مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشي لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع في راتبه الذي تم الاتفاق عليه، وواجه محامو رجل الأعمال الهارب أصحاب العمل السابقين في المحكمة لأول مرة.

ويقول غصن إنه تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشي، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار بزعم أنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي وأن عزله لم يكن قانونيا، وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

يشار إلى أن المحاكمة تعقد في هولندا نظرا لأن تحالف نيسان ميتسوبيشي مسجل تجاريا في هولندا.

وخلال جلسة المحاكمة في المحكمة الهولندية، طالب محامو غصن، الذي اعتقل في اليابان عام 2018 قبل أن يهرب إلى لبنان في ديسمبر الماضي، بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله.