وقال الجيش الباكستاني في بيان إنه رد بإطلاق النار على "انتهاكات وقف إطلاق النار غير المبررة"، مما أسفر عن مقتل جندي هندي وإصابة 3 آخرين على مدار 24 ساعة مضت.

ولم يقدم الجيش الباكستاني دليلا يدعم أقوله. ولم يصدر أي تعقيب بعد عن نيودلهي.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان والهند تتبادلان إطلاق النار على طول الحدود العسكرية مع كشمير. وخاض الخصمان النوويان بجنوب آسيا حربين من حروبهما الثلاث على الإقليم المقسم الذي يطالب به البلدان كاملا.

التوترات في الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا كانت على أشدها في أغسطس الماضي، عندما جردت حكومة الهند بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانب الذي تسيطر عليه في كشمير من وضعه شبه المستقل.