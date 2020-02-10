وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا، أصيبوا بعد اتصالهم مع أحد المرضى المصابين بالفيروس داخل البلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم نقل المرضى الأربعة الجدد، إلى وحدات الأمراض المعدية في مستشفيات جايز وسانت توماس ورويال فري في العاصمة لندن.

وجاء الإعلان عن الإصابات الأربع الجديدة، بعد ساعات من إعلان بريطانيا أن فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة.

وقال بيان لوزارة الصحة البريطانية إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة".

وأضاف بيان الوزارة أن "الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس".

وحددت الوزارة مستشفى "آرو بارك" ومستشفى "كينتس هيل بارك" كمنشأتي "عزل"، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين "منطقة موبوءة".

وتسبب تفشي فيروس كورونا حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي، في حين أعلم عن أكثر من 40 ألف إصابة، غالبيتهم العظمى في الصين.