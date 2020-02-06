وأظهر الفيديو، الذي نشرته وكالة رويترز، الهبوط القوي للطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس"، مما جعلها تخرج عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل على إسطنبول.

وانشطر هيكل الطائرة، التي كانت آتية من أزمير، إلى قسمين واشتعلت فيه النيران.

وقال وزير الصحة التركي إن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 157 آخرين.

من جهته، ذكر حاكم إسطنبول علي يرلي قايا أن الطائرة فشلت في "الصمود على المدرج"، وانزلقت على بعد حوالي 50-60 مترا قبل أن تسقط في حفرة يبلغ عمقها حوالي 30 مترا.

وأضاف "نشعر بحزن عميق، لكننا سعداء للغاية لأننا تجنبنا كارثة أكبر. كان هناك احتمال بأن تنفجر الطائرة".

وتم آنذاك إغلاق المطار أمام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي الواقع على الضفة الأوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.