وألقى الرئيس الأميركي خطاب حالة الاتحاد، الذي استمر لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والصحة والاقتصاد.

وبعد تسليمه نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن ترامب رفض مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب.

وعقب انتهاء ترامب من إلقاء كلمته، وخلال تصفيق الحضور، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب أمام الجميع.

وبعد خروجها من القاعة، علقت بيلوسي على ما قامت به، بالقول "كان هذا الشيء المهذب الذي يجب القيام به".

وأضافت "مزقت الخطاب.. كان هذا الشيء المهذب الذي يجب القيام به مقارنة مع أشياء أخرى". وتابعت "لقد كان خطابا قذرا".

"هذا ما مزقتيه"

ورد البيت الأبيض على ما حصل لم يتأخر، حيث نشر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها لبيلوسي "هذا ما مزقتيه للتو"، ثم استعرض بعضا مما جاء في الخطاب.

وأوضح بالقول:"أحد طياري مجموعة -توسكيجي- الناجين - بقاء طفلة على قيد الحياة رغم ولادتها بعد 21 أسبوعا - لم شمل أحد أفراد الخدمة العسكرية مع أسرته".

ولم يعلق ترامب بشكل مباشر على فعلته بيلوسي، لكنه أعاد نشر تغريدة البيت الأبيض، إضافة إلى تغريدة ثانية لأستاذ القانون الدستوري بجامعة جورج واشنطن، جوناثان تورليي.

وقال جوناثان "هدمت بيلوسي عقودا من التقاليد في هذه اللحظة غير المدروسة. سيحتفل الكثيرون بسلوكها ويشعرون بالإثارة. ومع ذلك، إذا لم تستطع الاعتذار على ما بدر منها والحفاظ على التقليد، فيجب على بيلوسي أن تستقيل كمتحدثة".

يشار إلى أن بيلوسي تعد من أشد المعارضين لسياسات ترامب، وتعتبر الشخصية الرئيسية في ملف عزل ترامب، الأمر الذي خلق عداوة بين الاثنين.