وقال مسؤولون إن 21 شخصا قتلوا في الحادث، بعدما قالوا سابقا إن 12 عامل إنقاذ قتلوا وأن ما يقدر بنحو 15 آخرين لا يزالون مدفونين تحت الثلوج.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان، بشرق تركيا، قوله إن فريقا يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين جراء انهيار جليدي، وقع أمس الثلاثاء عندما داهمهم انهيار جليدي آخر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم إنقاذ 30 شخصا.