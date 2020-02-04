أصاب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر قبل نحو شهر في الصين، أكثر من 20600 شخص في مختلف أنحاء العالم.
وفيما يلي، نظرة على الحالات المؤكدة حتى صباح الثلاثاء في الصين: 425 حالة وفاة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي.
بالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة في هونغ كونغ - بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات في ماكاو.
كانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم اكتشاف كورونا في ديسمبر الماضي.
وهذه عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في عدة دول:
- تايلاند: 25.
- اليابان: 20.
- سنغافورة: 18، بينهم حالة وفاة.
- كوريا الجنوبية: 16
- ألمانيا: 12
- الولايات المتحدة: 11
- تايوان: 10
- ماليزيا: 10
- فيتنام: 10
- أستراليا: 7
- فرنسا: 6
- الإمارات العربية المتحدة: 5
- كندا: 4
- الهند: 3
- الفلبين: حالتان، بينهما حالة توفيت.
- روسيا: 2
- إيطاليا: 2
- بريطانيا: 2
- بلجيكا: 1
- نيبال: 1
- سريلانكا: 1
- السويد: 1
- إسبانيا: 1
-كمبوديا: 1
- فنلندا: 1